Falls Amri tatsächlich der Attentäter von Berlin ist, so ist es nicht unüblich, dass seine Papiere am Tatort lagen. Schon nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 waren Reste von Ausweispapieren von zwei der Terroristen in den Trümmern in New York gefunden worden. Bei dem Anschlag im französischen Nizza, der im Juli dieses Jahres ebenfalls mit einem Lastwagen verübt wurde, fanden die Ermittler den Ausweis des Tunesiers Mohamed Lahouaiej Bouhlel in dem Wagen.