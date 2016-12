Besonders streng sind die Regeln, wenn es um Videoüberwachung in öffentlichen Räumen geht, die in privatem Besitz sind. Also zum Beispiel in Einkaufszentren, in Bankfilialen oder Sportstätten. Grundsätzlich gilt das Bundesdatenschutzgesetz. Paragraph 6 b des Bundesdatenschutzgesetzes erlaubt Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen nur in engen Grenzen. Etwa in einem Kaufhaus, wenn es um den Schutz vor Ladendieben geht.



Eine Erlaubnis zur Installierung einer Kamera muss zwar nicht eingeholt werden. Der Eigentümer muss aber gründlich abwägen, ob die Überwachung zulässig ist. Dabei muss er immer auch die schutzwürdigen Interessen der von der Überwachung Betroffenen mit bedenken. So dürfen zum Beispiel keine Kameras in Toiletten oder Umkleideräumen installiert werden. Ob eine Überwachung zulässig ist, obliegt letztlich der Kontrolle der Datenschutzbehörden. Eine Überprüfung kann aufgrund einer Beschwerde oder auch anlasslos stattfinden.