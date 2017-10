Kennt es, als fraktionslose Abgeordnete im Parlament zu sitzen: Linken-Politikerin Gesine Lötzsch. Bildrechte: IMAGO

Die Linken-Politikerinnen Gesine Lötzsch und Petra Pau mussten von 2002 bis 2005 ganz hinten im Plenarsaal Platz nehmen. Die damalige PDS war an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, die beiden Frauen hatten aber ihre Direktmandate gewonnen.



Lötzsch fand die abgelegene Lage der Sitzplätze damals gar nicht so schlimm. Sie erinnert sich: "Im Plenum findet man uns eigentlich relativ gut, weil, wie der Fernsehzuschauer ja weiß, die meisten Abgeordneten an den wenigsten Debatten teilnehmen. Also sieht man, das sind eine ganze Menge leere Reihen. Dann sitzen da zwei Personen, die die meiste Zeit zuhören und ihre Bemerkungen machen."



Ein Rederecht im Bundestag haben natürlich auch fraktionslose Abgeordnete – das garantiert ihnen das Grundgesetz. Doch ihr Rederecht ist eingeschränkt durch die Geschäftsordnung des Bundestags: Zwischen 3 und 10 Minuten Redezeit sind für Fraktionslose vorgesehen, je nachdem wie lang die Debatte insgesamt dauert.