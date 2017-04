Faktencheck Pkw-Maut - Wer zahlt und wer nicht

Für die meisten Halter von in Deutschland zugelassenen Autos wird die Maut ein Nullsummenspiel: Das Geld, was bisher für die Kfz-Steuer draufgeht, fällt künftig für Maut und Kfz-Steuer zusammen an. Das heißt: Die Kfz-Steuer wird genau um den Betrag der Maut gekürzt.

Ja, nämlich all diejenigen, die einen in Deutschland zugelassenen Wagen mit der Abgasnorm Euro 6 besitzen. Sie werden bei der Kfz-Steuer stärker entlastet als sie durch die PkW-Maut belastet werden. So muss zum Beispiel ein VW-Polo Trendline-Fahrer heute 62 Euro Kfz-Steuer zahlen. Künftig fallen für Maut und Kfz-Steuer zusammen nur noch rund 54 Euro an. Ein Ersparnis von rund acht Euro. Bei einem Mercedes Diesel der B-Klasse mit Euro-6-Norm sind es rund zehn Euro.