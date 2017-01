Volker Kauder (CDU) gibt sich zurückhaltener. Man müsse sich das anschauen, um gleiche Richtlinien und Grundsätze anzuwenden. "Da kann man nicht nach dem Motto arbeiten: Der NPD geben wir einfach keine Mittel mehr, sonst scheitern wir wieder vor dem Bundesverfassungsgericht." Diese Entscheidung werde nicht mehr in dieser Legislaturperiode möglich sein, so Kauder.

Irgendwann könnte als das Geld weg sein. Daneben gibt es jetzt Forderungen, im Grundgesetz präziser zu fassen, ab wann eine Partei so erfolgreich ist, dass sie bei Verfassungsfeindlichkeit verboten werden könnte. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka will eine solche Präzisierung. Und Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht sieht diesen Teil der Karlsruher Entscheidung ebenfalls kritisch. Er fragt sich, ab wann eine Partei gefährlich ist. "Ist es erst, wenn sie im Bundestag an den Toren ruckelt und die Regierung übernehmen will? Das lässt das Gericht offen."