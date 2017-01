Der Wehrbeauftragte des Bundestags , Hans-Peter Bartels, fordert in seinem Jahresbericht eine Beschleunigung der Reformen bei der Bundeswehr. Das betreffe die Aufstockung des Personals, die Materialbeschaffung sowie Bau und Sanierung von Kasernen.

"Das Umsteuern hat begonnen. Aber bei den Soldatinnen und Soldaten kommt noch nicht mehr Personal und mehr Ausrüstung an, sondern erstmal mehr Aufträge", sagte Bartels bei der Vorstellung seines Jahresberichts zum Zustand der Truppe am Dienstag in Berlin. Es gehe alles viel zu langsam.