Wehrbericht 2016 Ruf nach höheren Verteidigungsausgaben

Anlass für Ottes Vorstoß ist der neue Wehrbericht 2016, der heute in Berlin vorgestellt werden soll. Auch der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) muss zur Nato-Aufrüstung im Baltikum, Friedenssicherung in Mali, die Ausbildung der Peschmerga-Kämpfer im Irak, zu Ausrüstungsproblemen und zur Leistungsfähigkeit der Truppe Stellung nehmen. Er hatte bereits 2015 "existenzielle Defizite" angeprangert.



Bartels gilt als "Anwalt der Soldaten", jährlich erreichen ihn Tausende Anliegen und Beschwerden von Soldaten. Am Vormittag will Bartels seinen Bericht Bundestagspräsident Norbert Lammert übergeben und ihm um 14 Uhr dann der Öffentlichkeit präsentieren.