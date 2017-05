In einer Kaserne in Donaueschingen in Baden-Württemberg sind Wehrmachtsandenken gefunden worden. Das hat das Verteidigungsministerium in Berlin bestätigt. Ein Sprecher sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, nach derzeitigem Stand handele es sich nicht um verfassungsfeindliche Symbole.

"Spiegel online" hatte zuvor von dem Fund berichtet. Demnach war ein Besprechungsraum des Jägerbataillons 292 unter anderem mit Stahlhelmen aus der Nazizeit, sowie Orden und einer Wehrmachtspistole dekoriert. Zudem sollen in einer Vitrine vor der Kantine Stahlhelme der Wehrmacht ausgestellt worden sein. Inspektoren hätten Bilder gemacht und dem Verteidigungsministerium vorgelegt.



Zuvor war bekannt geworden, dass es in einer Kaserne im französischen Illkirch einen Raum gab, in dem gemalte Wehrmachtssoldaten in Heldenposen zu sehen waren. In der Kaserne war der mutmaßlich rechtsextreme Bundeswehroffizier stationiert, der wegen Terrorverdachts festgenommen wurde. Die Jägerbataillone in Donaueschingen und Illkirch gehören zur Deutsch-Französischen Brigade.