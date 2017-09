Die neue Bundestagsfraktion der Partei die Linke kam am Dienstagabend zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Wahl der Fraktionschefs soll aber erst auf einer Klausursitzung am 17. und 18. Oktober in Potsdam stattfinden.



Es wird erwartet, dass Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht ihre Ämter behalten. Bildrechte: dpa