Der Verband der Versicherungswirtschaft (GDV) spricht von einem Lichtblick, sieht aber noch keine Trendwende. Es gebe immer noch deutlich mehr Einbrüche als vor fünf oder zehn Jahren. Auch die von den Hausratversicherungen gezahlten Summen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – von 280 Millionen Euro im Jahr 2007 auf den bisherigen Höchstwert 530 Millionen Euro im Jahr 2015.

Durchschnittlich lag der Schaden pro Einbruch bei 3.250 Euro. Die Hausratversicherer überwiesen 470 Millionen Euro an Einbruchsopfer, 60 Millionen Euro weniger 2015.

Laut Polizeistatistik fällt die Bilanz regional jedoch sehr unterschiedlich aus. In Sachsen und Sachsen-Anhalt etwa nahm die Zahl der Wohnungseinbrüche gegen den bundesweiten Trend zu. Dort hatte es im vergangenen Jahr mehr Haus- und Wohnungseinbrüche gegeben als noch im Jahr zuvor. Sachsen verzeichnete laut Polizeilicher Kriminalstatistik 4.684 Wohnungseinbrüche nach 4.257 im Jahr 2015, in Sachsen-Anhalt waren es im Jahr 2016 3.061 Einbrüche nach 2.795 im Jahr zuvor. In Thüringen sank die Zahl der Einbrüche hingegen. Hier wurden 1.409 Einbrüche gemeldet, 68 weniger als im Vorjahr.