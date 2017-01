Im vergangenen Jahr sind rund 280.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Diese Zahl nannte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Er berief sich auf vorläufige Berechnungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Im Jahr 2015 hatten noch rund 890.000 Flüchtlinge in Deutschland Schutz gesucht.

Dem Minister zufolge ist die Zahl der Asylanträge aber gestiegen. Nach Angaben seines Ministeriums wurden 2016 insgesamt 745.545 Asylanträge gestellt. Das sind 268.869 mehr gewesen als im Vorjahr. In Sachsen wurden 24.684 Asylanträge gestellt. In Sachsen-Anhalt waren es 20.142 und in Thüringen 16.044.



Ein großer Teil der Antragsteller war bereits 2015 eingereist. Viele von ihnen konnten aber wegen der Überlastung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nicht sofort einen Antrag stellen. Etwa 36 Prozent der Asylbewerber kamen aus Syrien, rund 17 Prozent aus Afghanistan und 13 Prozent aus dem Irak.