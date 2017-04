Laut Zahlen vom Ende des Jahres 2016 gibt es in Deutschland derzeit etwa 207.000 ausreisepflichtige Ausländer. An dieser Zahl bestehen aber laut einem "Spiegel"-Bericht erhebliche Zweifel. So gibt es laut dem Beauftragten für Flüchtlingsmanagement, Frank-Jürgen Weise, eine Anzahl "unplausibel erscheinender Datensätze". Rund 40.000 Flüchtlinge sind demnach in der Zahl der Ausreisepflichtigen erfasst worden, deren Asylverfahren noch gar nicht abgeschlossen waren.