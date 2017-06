Kommunikationschef Thorsten Urbanski beschreibt die Linie seines Unternehmens so: "Wir tun uns immer sehr schwer zu sagen, ein Schädling ist von einem Geheimdienst XY aus irgendeiner Welt. Denn man weiß nie, was wirklich dahinter steckt. Ob nicht absichtlich falsche Fährten gelegt werden."

Der Viren- und Schadprogrammspezialist ist bei Kasperky Lab der zuständige Leiter des europäischen Sicherheitslabors. Er setzt beispielsweise auf eine Beobachtung der Arbeitszeiten. Sogenannte Timestamps in den Programmen und deren Updates ließen Rückschlüsse darauf zu, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit etwas programmiert wurde. Preuß sagt: "Wenn man diese ganzen Timestamps einfach sammelt, kann man ab einer gewissen Größe der Sammlung dann einfach sehen: Ok, die Arbeitszeiten sind zum Beispiel von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y. Man sieht dann zum Beispiel: Ok, das würde jetzt auf einen Arbeitstag im Land Z hinweisen."