Angesichts der Blockade des Tabak-Außenwerbeverbotes im Bundestag hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Kommunen zu Außenwerbeverboten in Eigenregie aufgefordert. "Keine Stadt in Deutschland muss ihre öffentlichen Flächen für Zigarettenwerbung hergeben. Da kann man klare Regeln schaffen", sagte Marlene Mortler (CSU) dem ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus. Ohnehin sei beim Gesundheitsschutz in den Städten und Gemeinden viel möglich. "Das wird ganz sicher in den kommenden Jahren ein ganz wichtiges Thema für die Kommunalpolitik."