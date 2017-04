Rechtsverstöße sind auch in der Wirtschaft kein Kavaliersdelikt. Öffentliche Auftrage sollen künftig nur an saubere Betriebe gehen.

Rechtsverstöße sind auch in der Wirtschaft kein Kavaliersdelikt. Öffentliche Auftrage sollen künftig nur an saubere Betriebe gehen.

Rechtsverstöße sind auch in der Wirtschaft kein Kavaliersdelikt. Öffentliche Auftrage sollen künftig nur an saubere Betriebe gehen. Bildrechte: colourbox

Kriminelle Unternehmer Mitteldeutsche Wirtschaft kritisiert geplantes Wettbewerbsregister

Hauptinhalt

Wenn es um die Bekämpfung von Korruption geht, erhält Deutschland gute Noten. Auf der Liste der Länder mit der geringsten Korruption landet Deutschland derzeit auf Platz zehn. Das ist gut, aber natürlich noch nicht sehr gut. Die Bundesregierung will Korruption noch weiter eindämmen und noch in diesem Jahr ein Wettbewerbsregister einführen. Dort sollen Firmen stehen, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Was das Register soll und was die Wirtschaft davon hält, hat unser Autor erfragt.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL