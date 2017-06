Lange haben die Ermittler gedrängt, die verschlüsselte Kommunikation auf WhatsApp und Co. mitlesen zu dürfen. Zu Recht, sagt André Schulz, Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter: "Der Zugang zu Kommunikation ist einer der wesentlichen Faktoren für die Polizei – gerade die Kriminalpolizei – um Straftaten zu verhindern oder auch aufzuklären." Schulz meint:

Wir dürfen unseren Sicherheitsbehörden keine blinden Flecken erlauben. André Schulz, Bund deutscher Kriminalbeamter

Dafür soll das neue Gesetz sorgen: Künftig dürfen Ermittler die laufende Kommunikation über Messenger-Dienste mitlesen, wenn ein Richter sein Einverständnis gibt. Da die Anbieter der Messenger nicht verpflichtet werden können, Hintertüren einzubauen, gibt es dafür technisch derzeit nur eine Möglichkeit: eine Software, die die Ermittler heimlich auf das Handy oder den Computer aufspielen müssen. Ein Trojaner. Falk Garbsch vom Chaos Computer Club findet das unmöglich:

Was da jetzt passieren soll, ist, dass der Staat mit Hacker-Methoden, kriminellen Methoden anfangen will, Endgeräte mit Schadsoftware zu infizieren, um da Informationen abzugreifen. Falk Garbsch vom Chaos Computer Club

Juristisch fragwürdig

So wie die Ermittler unter bestimmten Umständen Telefongespräche mithören dürfen, sollen sie künftig auch bei WhatsApp und Co. mitlesen, mithören oder zusehen dürfen. Und zwar an der Quelle, auf dem Smartphone oder dem Rechner. Ulf Buermeyer, Richter in Berlin, erklärt, was genau erlaubt wird: "Man darf noch keine Entwurfsstadien oder zukünftige Kommunikation erfassen. Das heißt, eine Quellen-Telekommunikationsüberwachung müsste also mitbekommen, wenn jemand auf den Senden-Knopf drückt, und in diesem Moment die Nachricht mitschneiden."

Doch das Gesetz geht noch weiter. Messenger-Nachrichten sollen ab dem Zeitpunkt erfasst werden dürfen, ab dem der Richter sein Okay gegeben hat. Also auch rückwirkend, wenn der Trojaner noch gar nicht aufgespielt ist. Und da wird es für Buermeyer problematisch, denn eigentlich ist nur gestattet, laufende Kommunikation abzuhören:

Das heißt, das Gesetz reicht in diesem Punkt über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht erlaubt hat. Ulf Buermeyer, Richter

Paradox: Polizei hätte Interesse an Sicherheitslücken

Auch in anderen Punkten geht das neue Gesetz über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht für rechtmäßig erklärt hat. Bisher ist das Abhören von Messenger-Diensten auf Fälle der Terrorabwehr beschränkt. Jetzt soll es Handwerkszeug der Polizei auch im Kampf gegen Drogenkriminelle, Diebes- und Hehlerbanden werden.

Um auf die Daten zuzugreifen, müsste der Staat kriminelle Methoden anwenden, kritisiert der Chaos Computer Club. Bildrechte: colourbox.com Der Chaos Computer Club warnt vor gravierenden Folgen: "Ich muss mich darauf einstellen, dass dort Sicherheitslücken offen gelassen werden, die von Kriminellen missbraucht werden. Und das geht uns natürlich alle an", sagt Falk Garbsch.



Zuletzt geschah genau dies im Fall der Schadsoftware Wannacry, die weltweit Millionen Rechner lahmlegen konnte, weil der US-Geheimdienst NSA eine Sicherheitslücke lange nicht dem Hersteller Microsoft meldete.

Smartphone-Speicher entält extrem persönliche Daten

Neben dem Abhören der laufenden Kommunikation erlaubt das neue Gesetz auch das Durchsuchen der Speicher eines Smartphones oder Rechners. Ein Eingriff in ein sehr privates Umfeld, warnt Falk Garbsch: "Dort hinterlegt man vielleicht Tagebuchinformationen, hat seine Suchanfragen bei Google, gibt sehr, sehr detaillierte Persönlichkeitsprofile auf seinem Gerät ein."

Dies ist nicht mit dem Abhören von Telefongesprächen oder dem Lesen einer SMS vergleichbar, meint auch Richter Ulf Buermeyer. Wer Rechner und Smartphones überwacht, der wisse praktisch alles über die Zielperson. Dafür habe das Bundesverfassungsgericht sehr hohe Hürden gesetzt. Die halte das neue Gesetz nicht ein, sagt Buermeyer. Online-Durchsuchungen würden bei viel zu vielen Delikten möglich.

Falk Garbsch vom Chaos Computer Club stellt die Frage, wie weit der Eingriff in die Privatsphäre im Namen der Sicherheit gehen soll: "Sind es in drei, vier, fünf Jahren unsere Hörgeräte, die sich per Bluetooth an unser Telefon koppeln lassen, die infiziert werden. Wir müssen dann irgendwann auch mal die Frage stellen: Wo ist denn eigentlich Schluss, wo ist die Grenze?"

Relation zwischen Kosten und Nutzen zweifelhaft

André Schulz, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Kriminalbeamter. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Ob das Gesetz den Ermittlern in der Praxis wirklich hilft, daran zweifelt auch der Vorsitzende des Bunds der Kriminalbeamten, Andre Schulz. Denn eine solche Software, der Staatstrojaner, müsse erst einmal programmiert werden: "Die Software ist teuer, kostet mehrere Millionen. Und funktioniert dann nur bei bestimmten Kombinationen, zum Beispiel zwischen Browser und Betriebssoftware. Also für viele verschiedene Möglichkeiten brauchen sie viele verschiedene Lösungen, was auch sehr teuer ist."



Bisher, so hört man, funktioniert das nur für ganz wenige Kombinationen von PC und Browser. Fürs Smartphone noch gar nicht.