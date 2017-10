Doch in ihrer Not muss es eben ohne gehen. Drei Wochen später ist der ernüchternde Bescheid da – Pflegegrad I. Katrin Köhler ist enttäuscht: "Also ich habe 125 Euro im Monat zur Verfügung, also die habe ich jetzt nicht, aber die kann ich für die Betreuung meiner Mutter ausgeben. Und wenn man bedenkt, dass allein die Seniorenassistentin etwa 25 Euro die Stunde nimmt, sind das also ganze fünf Stunden im Monat, die ich als Hilfe für meine Mutter beanspruchen kann."