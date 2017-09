Eine Infratest dimap-Hochrechnung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand 19:22 Uhr) listet die AfD mit 24,9 Prozent der Stimmen als zweitstärkste Kraft, hinter der CDU mit 27,7 Prozent.



Während die Linken auf Bundesebene nur auf Platz sechs kommen, sind sie im MDR-Sendegebiet drittstärkste Kraft mit 15,9 Prozent der Stimmen.



Die Sozialdemokraten fahren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen lediglich 12,6 Prozent ein. Die FDP kommt dieser Hochrechnung zufolge in Mitteldeutschland auf 8,7 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen würden bei mitteldeutschen Wählern gar nicht in den Bundestag einziehen. Sie kommen nur auf 3,9 Prozent der Stimmen, womit sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden.