Betreiber öffentlicher WLAN-Hotspots müssen künftig nicht mehr fürchten, für das Fehlverhalten ihrer Nutzer belangt zu werden. Der Bundestag hat am Freitag die Änderung des Telemediengesetzes beschlossen. Damit ist die sogenannte Störerhaftung weitgehend vom Tisch. Bislang befanden sich Betreiber öffentlicher WLAN-Netze wie Cafés, Restaurants oder Hotels in einer rechtlichen Grauzone. Sie mussten damit rechnen, für illegale Downloads ihrer Hotspot-Nutzer in Haftung genommen zu werden.