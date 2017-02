Internet im öffentlichen Raum Bundesregierung will mehr freies WLAN ohne Passwort

In Deutschland gibt es relativ wenig freie öffentliche Internetzugänge. Das liegt vor allem an Haftungsrisiken für Anbieter wie Hotels oder Cafés und dem verbreiteten Passwortschutz. Die Bundesregierung will die Hürden jetzt weiter senken. Im Kern geht es um einen leichten WLAN-Zugriff ohne Passwort. Dafür sollen auf den Routern illegale Seiten gesperrt werden.