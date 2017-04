Familienministerin Manuela Schwesig von der SPD wahrt wenigstens noch die Form. Ihre Vorschläge zur Familienarbeitszeit präsentiert sie nicht in ihrem Ministerium, sondern in der SPD-Parteizentrale.

Wo Politik endet und Wahlkampf anfängt

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Bildrechte: dpa Andere sozialdemokratische Minister sind da nicht so fein. So traf sich Andrea Nahles als Arbeitsministerin mit der Spitze des DGB, um über ein neues Recht auf den Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit und zurück zu reden. Da gibt es sogar einen Gesetzentwurf. Doch der ist nur noch etwas für die Schublade, denn mit der Union kann sie dieses Gesetz nicht mehr realisieren. Also macht Nahles bei dem Gewerkschaftstreffen eigentlich Wahlkampf und nicht Regierungspolitik.



Ähnlich handelt auch Finanzminister Wolfgang Schäuble von der Union. Er legt schon mal im März 2017 den Haushaltsentwurf für 2018 vor. Kleiner Schönheitsfehler: Der Beschluss über den Haushalt ist ein sehr langwieriges Verfahren und sicher nicht bis Ende der Legislaturperiode beschlossen. Wahrscheinlich wird es nur die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Juni geben. Aber der Finanzminister hat seine Botschaft verkauft: Es soll wieder eine schwarze Null und damit keine neuen Schulden geben. Mehr geplant ist für Verteidigung und Rüstung. Und für den wählenden Bürger stellt der Finanzminister, wenn es mit ihm weitergehen sollte, Steuersenkungen in Aussicht. Vorher wird aber noch gewählt.

Wo aber liegen die Grenzen zwischen Regierungshandeln und Wahlkampf jetzt, so kurz vor der Wahl? Kann man sie so streng ziehen? Wie kann der Bürger diese Grenze erkennen?

Fristen für Gesetzesverfahren

Da hilft zum einen ein Blick auf den Parlamentskalender. Ein normales Verfahren für die Gesetze verlangt einen Regierungsbeschluss oder einen Gesetzentwurf. Er muss in einer Parlamentswoche in den Bundestag eingebracht werden. Danach wird er in die Ausschüsse überwiesen und in der nächsten Parlamentswoche würden dazu eine Anhörung und eine Sitzung des zuständigen Bundestagsausschusses stattfinden. Bei einem ordentlichen Verfahren gäbe es dann in der darauffolgenden Parlamentswoche die Möglichkeit der Abstimmung über das Gesetz. Dann muss es aber noch in den Bundesrat. Je nach Betroffenheit der Bundesländer ist ihre Zustimmung notwendig oder sie haben die Möglichkeit, Einspruch zu erheben und den Vermittlungsausschuss anzurufen.

Nun tagt aber der Bundestag wahrscheinlich bis zu den Wahlen im September nur noch fünf Mal. Somit kann man getrost sagen, alle Gesetzentwürfe, die bis Ende April nicht das Parlament erreichen, sind Makulatur, denn es greift das parlamentarische Prinzip der Diskontinuität. Es besagt, dass Gesetzesvorhaben, die innerhalb einer Legislaturperiode nicht verabschiedet worden sind, nach Ablauf dieser Periode automatisch verfallen.

Kaum noch Chancen für neue Gesetze

Soweit die Theorie. Nun zur Praxis. Der letzte Koalitionsausschuss vor einer Woche hat sich darauf geeinigt, Einbruch strenger zu bestrafen und Kinderehen zu verbieten. Alles, was sonst noch auf der Agenda stand, vor allem Vorhaben der SPD-Minister, wie mehr Transparenz bei Managergehältern oder Lohngleichheitsgesetz, wurden durch den Widerstand der Union beerdigt. Wenn die Minister sie weiter verfolgen, ist das eigentlich Wahlkampf, und so sollten sie es auch kennzeichnen. Aber natürlich will sich kein Minister vorwerfen lassen, untätig zu sein. Und Wahlkampf mit Amt ist praktischer und einfacher als ohne.

MDR-AKTUELL-Korrespondent Tim Herden Bildrechte: Steffen Jaenicke Allerdings geht es natürlich um Glaubwürdigkeit, gerade in Zeiten einer Vertrauenskrise zwischen Politik und Bürger. Da sollten sich auch Minister ehrlich machen und sagen: Dieses Gesetz kommt nicht mehr durch und man versucht einen neuen Anlauf im neuen Bundestag.



Das passiert aber nicht oft. Wenn der Bürger erkennen will, was schon Wahlkampf ist und was noch Regierungspolitik, muss er sich genau informieren, was noch beschlossen werden kann und was nicht. Da sind natürlich wir Medien mit in der Verantwortung, bei der Berichterstattung zu gewichten und zu informieren, wo Regierungspolitik aufhört und Wahlkampf anfängt.