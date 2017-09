Die Bundestagswahl ist an diesem Sonntag das bestimmende politische Ereignis. Aber auch zu anderen Fragen sind einige Deutsche heute zur Abstimmung aufgerufen. So können die Wahlberechtigten in Berlin per Volksentscheid darüber entscheiden, ob der Flughafen Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER geschlossen werden soll oder nicht.

Die rot-rot-grüne Regierung der Haupstadt will an der schon vor Jahren beschlossenen Schließung festhalten, ebenso die beiden anderen BER-Gesellschafter Brandenburg und der Bund. Die Tegel-Befürworter CDU, FDP und AfD sagen, der alte Airport werde neben dem BER als Zweitflughafen benötigt, weil die Passagierzahlen in der Hauptstadt steigen.

Die Bürger in Bremen dürfen am Sonntag über die Länge der Wahlperiode für ihr Landesparlament abstimmen. Zur Entscheidung steht, ob künftig alle fünf statt alle vier Jahre eine neue Bürgerschaft gewählt wird. Bremen ist das letzte Bundesland, das die Wahlperiode bisher nicht verlängert hat.

Es ist der erste Volksentscheid im kleinsten Bundesland. Daran beteiligen dürfen sich, anders als bei der Bundestagswahl, auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren.

Parallel zur Bundestagswahl werden in Sachsen-Anhalt auch ein Dutzend Bürgermeister neu bestimmt, unter anderem in Querfurt, Lützen, Oranienbaum-Wörlitz und Zahna-Elster. In den Orten, in denen am Sonntag kein Kandidat die nötige Mehrheit erhält, gibt es im Oktober eine Stichwahl. In Elsteraue und Teuchern ist die Wahl am Sonntag bereits eine Stichwahl.

In Halle stimmen die Menschen auch über ein ungenutztes Hochhaus ab. Im ersten Bürgerentscheid seit der Wende sollen sie entscheiden, ob die Scheibe A in Halle-Neustadt neuer Standort der Verwaltung wird. Falls ein Viertel der wahlberechtigten Hallenser mit Ja stimmt, wäre der Umzug beschlossene Sache. Seit 1998 steht das Hochhaus Scheibe A leer und muss dringend saniert werden.

Die Bewohner im Norden der sächsischen Landeshauptstadt Dresden stimmen in einem Bürgerentscheid darüber ab, welche Farben die Fassaden in dem Ortsteil Langebrück haben dürfen. Auslöser war der dunkelblaue Anstrich eines Hauses, der nach Auffassung der Stadtverwaltung nicht im Normbereich der Vorschriften lag.

Auch außerhalb Deutschlands dürfen Menschen am Sonntag ihre Kreuzchen machen. Die Schweizer stimmen über eine Rentenreform ab. Unter anderem soll das Renteneintrittsalter der Frauen von 64 auf 65 Jahre angehoben werden. Dieses Alter gilt bereits für Männer. Abgestimmt wird auch über eine höhere Mehrwertsteuer. Der normale Satz soll um 0,3 Punkte auf 8,3 Prozent steigen. Rund fünf Millionen Menschen sind stimmberechtigt. In Umfragen lagen Befürworter und Gegner fast gleich auf.

In Frankreich hat am Sonntag die Wahl zum Senat begonnen. Bei der Teilwahl wird rund die Hälfte des Gremiums neu besetzt. Dabei erwartet Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach zwei triumphalen Wahlerfolgen ein Dämpfer. Umfragen legen nahe, dass das konservative Lager seine Mehrheit im Senat verteidigen kann. Der Senat bildet zusammen mit der Nationalversammlung das französische Parlament, spielt aber eine untergeordnete Rolle bei der Gesetzgebung.