Hass und Demonstrationen Wut im Wahlkampf

Nach abermaligen Störaktionen bei einer Wahlkampfveranstaltung der Union hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber rechte Demonstranten scharf kritisiert. "Unter dem Banner der AfD stören Rechtsextreme fast alle unsere Veranstaltungen", kritisierte der CDU-Politiker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Sie schreien und pöbeln, nerven die wirklich interessierten Besucher. Peter Tauber

Merkel war am Freitagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Vorpommern von etwa 150 rechten Demonstranten mit Pfiffen und Buhrufen begrüßt worden. Ihr Auto wurde bei der Einfahrt zur Veranstaltungshalle mit Tomaten beworfen. Demonstranten, darunter NPD- und AfD-Anhänger, riefen vor der Halle "Hau ab! Hau ab!".

Wahlkampfveranstaltungen von CDU und SPD gestört

Die CDU-Vorsitzende war zuvor bereits in Heidelberg mit Tomaten beworfen worden. Am Mittwoch wurde ihre gesamte Rede im sächsischen Torgau mit Buhrufen, Pfiffen und Hupen massiv gestört. Auch Außenminister Sigmar Gabriel war bei einem Auftritt in Dresden lautstark ausgebuht worden.

Tauber sagte: "Diese selbsternannten Patrioten sind in weiten Teilen Rechtsextreme, die mit der einen Hand AfD-Plakate schwenken und die andere zum Hitlergruß heben." Die Union werde aber nicht weichen. "Das sind wir unseren Anhängern schuldig."

Auch Schwesig kritisiert Pöbler

Auch der politische Gegner hat die Störaktionen gegen die CDU in Mecklenburg-Vorpommern verurteilt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD zeigte sich am Samstag bei einer Veranstaltung der "Ostsee-Zeitung" in Rostock erschrocken, dass "Krawallmacher von AfD und NPD" so brutal die Veranstaltung gestört haben.

Es sei wichtig, dass Politiker die Möglichkeit haben, auf Kundgebungen für ihre Politik zu werben. "Da darf man friedlich protestieren. Aber was nicht geht, ist diese Grenzüberschreitung, die Krawallmacherei."

Merkel: Menschen nicht alleine lassen

Merkel selbst betonte bei der Veranstaltung in Rostock abermals die Notwendigkeit, auch an Orten mit kritischen Situationen aufzutreten. "Wir als Politiker müssen dahingehen", sagte sie. Viele Menschen warteten darauf, dass Politiker kämen, andernfalls fühlten sie sich alleine gelassen. Es sei jedoch sehr bedauerlich, dass die AfD nur dadurch Aufmerksamkeit erhalte, dass sie pfeife und schreie.

Rechtspopulisten demonstrieren in Berlin

Ebenfalls am Samstag haben in Berlin rund 200 Menschen begleitet von Gegendemonstranten an einer rechten "Merkel muss weg"-Demonstration vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz teilgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieb es bis zum Nachmittag friedlich.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte es wiederholt von Rechtsextremisten initiierte Demonstrationen unter dem Motto "Merkel muss weg" gegeben. Die Aufzüge gelten als Sammelbecken für Hooligans, Rechtsextremisten und AfD-Anhänger.

Proteste gegen AfD-Veranstaltung in Nürnberg

Von Hass war aber auch auf einer Demonstration des gegnerischen politischen Lagers die Rede. Knapp 400 Menschen haben nach Polizeiangaben gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in der Meistersingerhalle in Nürnberg demonstriert. Die Teilnehmer skandierten Parolen wie "Ganz Nürnberg hasst die AfD" und "Rassisten, haut ab."

Die Kundgebung blieb weitgehend friedlich. Doch kam es vereinzelt zu Rangeleien, als Demonstranten sich Veranstaltungsbesuchern nahe der Halle in den Weg stellten, wie ein Polizeisprecher sagte.