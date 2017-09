Der nach der Wahl deutlich vergrößerte Bundestag kommt den Steuerzahler teuer zu stehen. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung kostet das um 79 auf 709 Sitze erweiterte größte deutsche Parlament aller Zeiten die öffentliche Hand pro Jahr 50 Millionen Euro mehr als bisher. Das wären in den kommenden vier Jahren zusätzliche Kosten von über 200 Millionen Euro.

Erhebliche zusätzliche Ausgaben drohen dem "Bild"-Bericht zufolge auch bei der Versorgung von Abgeordneten, die wegen der deutlichen Wahlerfolge der bisher im Bundestag nicht vertretenen Parteien überraschend aus dem Bundestag ausscheiden. CDU, CSU und SPD verlieren durch den Einzug von AfD und FDP insgesamt 105 Mandate. Ehemalige Bundestagsabgeordnete haben aber Anspruch auf Übergangsgeld in Höhe der Diäten für bis zu 18 Monate beziehungsweise eine Pension von rund 1.000 Euro pro Monat nach vier Jahren der Parlamentszugehörigkeit. Bisher kostet die Versorgung der Ex-Abgeordneten dem Bericht zufolge die Steuerzahler rund 55 Millionen Euro im Jahr. Das dürfte sich nun spürbar erhöhen.

Demnach wird das Parlament im Jahr 2018 allein an mandatsbezogenen Ausgaben 517 Millionen Euro kosten. Bei einer Regelgröße des Bundestages von 598 Abgeordneten - das wären 111 Abgeordnete weniger - würde das Parlament dem Bericht zufolge mit 442 Millionen Euro auskommen. In die Kalkulation des Steuerzahlerbundes eingerechnet sind demnach neben den Abgeordneten-Diäten und den Aufwandspauschalen pro Mandatsträger auch die Gehälter für die Mitarbeiter in den Abgeordnetenbüros sowie Sachausgaben und Fraktionskosten. Nicht eingerechnet seien die zusätzlichen Aufwendungen, die auf die Bundestagsverwaltung etwa bei der Unterbringung der weiteren Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter zukommen.