Anfang Februar hatten die Sicherheitsbehörden noch rund 570 Menschen als Gefährder eingestuft. Innerhalb von zwei Monaten hat sich deren Zahl damit um acht Prozent erhöht.



Etwa die Hälfte der gefährlichen Islamisten soll sich derzeit in Deutschland aufhalten. Rund 100 von ihnen befinden sich in Haft.



Bei den übrigen als Gefährder eingestuften Personen gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass sie in die Kampfgebiete in Syrien und Irak ausgereist sind.



In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es nach Angaben der Sicherheitsbehörden nur wenige gewaltbereite Islamisten.