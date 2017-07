Faktencheck Zahlen Besserverdiener fast alle Steuern?

Da stellt sich zunächst einmal die Frage, welche Steuern Volker Kauder genau gemeint hat. Es dürfte, das geht aus dem Zusammenhang des Interviews hervor, die Einkommensteuer gewesen sein. Zudem das genau die Steuer ist, die bei hohen Einkommen besonders stark zuschlägt.

Einkommensteuer belastet besonders Gutverdiener

Volker Kauder (CDU) Bildrechte: IMAGO Also, ein Blick in die Einkommensteuer-Statistik des statistischen Bundesamtes, sie zeigt: Was die Tendenz angeht, hat Volker Kauder zwar recht. Aber wirklich zahlensicher ist er nicht: Die oberen 15 Prozent der Steuerpflichtigen haben zuletzt etwa 66 Prozent der festgesetzten Einkommensteuer gezahlt, nicht 80 Prozent. Ganz schön weit daneben, aber bei der Einkommensteuer bleibt es dennoch richtig: Die Gutverdiener tragen einen Großteil der Last, und sie müssen einen größeren Teil ihres Einkommens an den Staat abgeben als andere.

Konsumsteuern belasten niedrigere Einkommen

Das Bild ändert sich allerdings, wenn man die Steuerlast insgesamt in den Blick nimmt, also auch die sogenannten indirekten Steuern einbezieht, die wir im Alltag gerne vergessen: Die Mehrwertsteuer, die bei jedem Einkauf fällig wird, die Tabaksteuer, die Mineralölsteuer und so weiter.



Diese Steuern belasteten Menschen mit niedrigen Einkommen viel stärker als Gutverdiener, sagt Stefan Bachner, Volkswirt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW. "Das liegt daran, dass die Haushalte mit den niedrigen Einkommen ihr ganzes Einkommen ausgeben, also konsumieren. Dadurch haben sie natürlich hohe Konsumsteuer-Belastungen. Während die wohlhabenden Haushalte einen Teil ihres Einkommens sparen und erst später ausgeben und sie dadurch auch erst später die Konsumsteuer zahlen."

Konsumsteuern vs. Einkommensteuer - wer zahlt mehr?

Bei jeder Tüte Milch, bei jedem Brot und jedem Liter Benzin zahlt man indirekte Steuern, die denjenigen viel härter treffen, der gerade über die Runden kommt. Und den, der am Ende des Monats ganz viel übrig hat, weniger hart. Stefan Bachner hat ausgerechnet, wie sich dieser Effekt auswirkt.



Ergebnis: "Die gesamte Steuerlastverteilung ist doch erstaunlich gleichmäßig." Sie liegt für die allermeisten Haushalte um die 20 Prozent.



"Denn auch die ganz einkommensschwachen Leute, die in der Grundsicherung sind, die mit niedrigen Einkommen auskommen müssen, zahlen zwar keine Einkommensteuer, aber auch die hohen Verbrauchsteuern. Sie sind da schon bei Steuerbelastungen von um die 20 Prozent, in den untersten Einkommensgruppen sogar noch mehr." Nämlich bei an die 25 Prozent. Noch mehr, etwa 31 Prozent Steuern, zahlen nur echte Gutverdiener. Die obersten zehn Prozent der Einkommen.



Fazit also: Betrachtet man alle Steuern, und nicht nur die Einkommensteuer, dann werden Wohlhabende längst nicht so viel stärker belastet, wie Volker Kauder suggeriert.