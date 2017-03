In der Regel darf sich ein Politiker beim Zapfenstreich drei Lieder heraussuchen: Christian Wulff, der von 2010 bis 2012 Bundespräsident war, wünschte sich aber eine Zugabe und bekam sie auch: So spielte der Stabsmusikkorps der Bundeswehr den Klassiker "Alexandermarsch" von Alexander Leonhardt. Zudem wünschte sich Wulff "Over the Rainbow"- ein Lied aus der Verfilmung des "Zauberers von Oz" und das geistliche Lied "Da berühren sich Himmel und Erde". Zum Abschluss wurde vor der Kulisse von Schloss Bellevue Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude" gespielt - seit 1985 die offizielle Hymne der EU. Bildrechte: IMAGO