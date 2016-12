Tausende, um genau zu sein 76.300 minderjährige Flüchtlinge sind seit Anfang 2015 ohne Begleitung nach Deutschland gekommen. Wer keinen Ausweis dabei hatte, bekam an der Grenze oft das Geburtsdatum "1.1.99" in die Papiere geschrieben.

Damit war ein so registrierter Flüchtling minderjährig und ein Fall für das Jugendamt, erklärt Gerd Landsberg, der Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: "Die Kommune bringt ihn entweder stationär unter, das heißt in einer Unterkunft die spezialisiert ist auf solche Personen. Da liegen die Preise so zwischen 200 und 300 Euro pro Tag. Oder man sagt, der ist geeignet für eine Pflegefamilie, da bekommen die natürlich auch Geld dafür. Das sind dann so 600 oder 700 Euro im Monat." Und weil die kommunalen Jugendämter die enormen Betreuungskosten nicht stemmen können, bezahlen die Bundesländer Pädagogen und Unterbringung. Allerdings, so Landsberg, bestehe dabei die Besonderheit, dass die Länder gesagt haben: "Ja, wir bezahlen das, aber eben nur bis 18."