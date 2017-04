Zeitungsbericht EU-Kommission wirft Bund Armutsförderung vor

Die Zeitung berichtet von zwei Hauptkritikpunkten. Zum einen profitierten zu wenig Menschen vom ungewöhnlich starken Aufschwung. Nicht in allen Teilen der Gesellschaft sei die günstige Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland gleichermaßen angekommen. Die bedarfsabhängigen Leistungen seien real und im Verhältnis zur Einkommensentwicklung gesunken.

Die Maßnahmen des Bundes zur Umverteilung hätten erheblich an Wirksamkeit verloren. Dafür könnten frühere Änderungen bei Steuern und Sozialabgaben verantwortlich sein. Schon im Februar hatte die Kommission dafür unter anderem die Abschaffung der Vermögenssteuer im Jahr 1997, die Absenkung des Einkommens-Spitzensteuersatzes oder die Anhebungen der Sozialversicherungsbeiträge seit Anfang der 1990er-Jahre als Gründe angeführt. Sie hätten den progressiven Charakter des Steuersystems verringert, und die Einkommensunterschiede möglicherweise erhöht.

Zum anderen äußerte sich die Kommission skeptisch über die Aussichten Älterer. Hinsichtlich der "Angemessenheit der Renten" sei mit einer Verschlechterung zu rechnen. Die Systeme der zweiten und dritten Säule würden zu gering in Anspruch genommen, um die rückläufige Quote der gesetzlichen Rentenversicherung auszugleichen, heißt es in den Arbeitsunterlagen der EU-Kommission.