Der Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Amri habe die föderale Sicherheitsarchitektur in Deutschland an ihre Grenzen gebracht, sagte der CDU-Politiker. Amri habe in sechs Bundesländern gelebt. Mit ihm hätten sich phasenweise 50 staatliche Stellen befasst. Binninger schlug vor, um die Informationen zu bündeln, sollte es für terroristische Gefährder wie bei Anti-Terror-Ermittlungen einheitliche Zuständigkeiten auf Bundesebene geben.

Bei Terror-Ermittlungen habe man bereits den Generalbundesanwalt, sagte Binninger. Man brauche aber auch eine einheitliche Verantwortung beim Thema Abschiebung. So müsse eine Staatsanwaltschaft Straftaten wie etwa Körperverletzung und Diebstahl bündeln. Bei Amri hätten die Delikte in Summe für einen Haftbefehl gereicht. Auch bei Abschiebungen müsse es eine Stelle geben, die das Sagen habe.

Am Mittwoch hatte das Parlamentarische Kontrollgremium seinen Abschlussbericht vorgestellt. Unter anderem forderte es eine engere Einbindung von Justiz und Ausländerbehörden bei der Gefährder-Bewertung. Auch die Gefährlichkeit einer Person an sich soll stärker in den Vordergrund rücken und die Bewertung nicht allein an bestimmten Taten oder Bemühungen festgemacht werden. Es soll auch die Person an sich analysiert werden.