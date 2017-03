Das zwischen Bund und Ländern vereinbarte "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" (ZUR) hat am Montag formell seinen Betrieb aufgenommen. An der Auftaktsitzung in Berlin nahmen Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Sachsen-Anhalts Innen-Ressortchef Holger Stahlknecht teil.