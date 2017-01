Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, ist nach Einschätzung des Gerichtspsychiaters Henning Saß voll schuldfähig. Dies sagte er am Mittwoch, am zweiten Tag der Präsentation seines Gutachtens, über Zschäpe am Oberlandesgericht München. Für den Fall einer Verurteilung im Sinne der Anklage sieht Saß zudem die Voraussetzungen für eine an Haft anschließende Sicherungsverwahrung gegeben.