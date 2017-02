Begeisterung klingt anders. Horst Seehofer erkennt "eine ausreichende Schnittmenge" zwischen den Unionsparteien. Und deshalb kommt es jetzt in München zum Treffen der Parteispitzen, sagt er. Gemeinsam in den Wahlkampf ziehen - das soll die Botschaft sein:

Horst Seehofer sucht die Gemeinsamkeiten offenbar außerhalb der eigenen Reihen. Doch so sehr er auch betont, wie viel er und die Kanzlerin gemeinsam hätten - ein altes Problem bleibt: "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zustimmung in der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben ist, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen." Das sagte Seehofer vor gut anderthalb Jahren. Merkel entgegnete damals: "Das Problem ist, Sie können die Grenzen nicht schließen. Deutschland hat 3.000 Kilometer Landgrenze, da müssten wir um diese 3.000 Kilometer einen Zaun bauen."

Gerade im persönlichen Verhältnis zwischen den Parteichefs ging viel Porzellan zu Bruch. Nur der Tonfall ist inzwischen milder geworden. Merkel: "Wir können bei so vielen Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU auch unterschiedliche Positionen in dieser Frage aushalten." Seehofer: "Wir sind ja in der Zielsetzung der Begrenzung der Zuwanderung einig. Bei einzelnen Instrumenten gibt es bekanntermaßen unterschiedliche Auffassungen." Und das wird sich auch beim Treffen in München nicht ändern.