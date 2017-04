Verwaltungsgerichte Immer mehr Klagen wegen abgelehnter Asylanträge

Hauptinhalt

Nicht nur in Sachsen, sondern bundesweit klagen immer mehr Asylbewerber vor den deutschen Verwaltungsgerichten. Sie wehren sich gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge und hoffen, durch eine veränderte Lebenssituation doch noch in Deutschland bleiben zu können. In bestimmten Fällen dauern die Verfahren bis zu zwei Jahren - und enden erfolglos.

von Peer Vorderwülbecke, MDR AKTUELL