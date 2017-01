William Rambow ist vor eineinhalb Jahren der Linken beigetreten. Der 20-jährige Leipziger war schon immer überzeugt: Wenn er etwas bewegen will, dann geht das nur über die Parlamente, dann muss er Parteimitglied werden.

Und er ist nicht der einzige. "Ich glaube, gerade bei der Linken ist das sicherlich sehr ausschlaggebend, dass viele junge Menschen aufgrund des Rechtsrucks sagen, ich trete jetzt in eine Partei ein, die sich auch gegen Rechts engagiert", sagt Rambow.

Alle Parteien registrieren Neueintrittswelle

Mehr als 320 Menschen sind 2016 der sächsischen Linken beigetreten, in Sachsen-Anhalt waren es 115. In beiden Ländern stieg die Zahl der Neueintritte im Vergleich zum Vorjahr damit um bis zu 20 Prozent. Vor allem bei den unter 35-Jährigen gab es deutliche Zuwächse.

Und nicht nur die Linke profitiert von der neuen Lust an der Politik, sondern alle Parteien. Das bestätigen die Anfragen von MDR AKTUELL bei den Landesverbänden von CDU, SPD, Grünen, Linken und AfD in den drei mitteldeutschen Ländern.

So resümiert der Generalsekretär der sächsischen CDU, Michael Kretschmer: "Viele Bürger in Sachsen und Deutschland haben Vertrauen zurückgewonnen in die Politik, in die sächsische Union sind 2016 fast 100 Menschen mehr eingetreten als im Jahr zuvor."

AfD ist voll auf Wachstumskurs

Die AfD ist als relativ junge Partei ohnehin auf Wachstumskurs. Aber auch Grüne und SPD haben im vergangenen Jahr mehr Parteieintritte verzeichnen können als zuvor. Insbesondere im Herbst. So registrierte die Thüringer SPD im November doppelt so viele Neumitglieder wie in einem durchschnittlichen Monat.

Daniela Kolbe, Generalsekretärin der sächsischen SPD, hat dafür auch eine Erklärung - den Trump-Effekt: "Das liegt auch daran, dass im vergangenen Herbst nach den Wahlen in den USA viele Menschen den Weg in die SPD gefunden haben. Viele Menschen wollten offenbar in den von Populismus geprägten Zeiten selbst Verantwortung übernehmen und Haltung zeigen."

Noch ist der Anstieg moderat

Astrid Lorenz ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Leipzig. Auch sie hat von der wachsenden Bereitschaft, sich in Parteien zu engagieren, Notiz genommen, rät bei der Interpretation der Zahlen aber zu Zurückhaltung.

"Man muss das länger beobachten", sagt Lorenz. "Aber das korreliert eigentlich mit dem Verhalten in anderen Bereichen, dass es mehr Eintritte gibt in Gewerkschaften oder auch in die Kirche. Das bewegt sich alles auf einem sehr moderaten Niveau, kann aber andeuten, dass mehr Menschen bereit sind, sich wieder an Organisationen zu binden."

Insgesamt schrumpfen die Mitgliederzahlen

Lorenz hat trotzdem ihre Vermutungen, was die Neueintritte zu bedeuten haben: Zum einen sei das ein typisches Phänomen vor der Bundestagswahl. Zum anderen hätten die Diskussion um Zuwanderung und innere Sicherheit, der Brexit, die Trump-Wahl, das extrem politische Jahr 2016 Einfluss: "Es ist eine Reaktion auf die Radikalisierung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Hier wollen manche ein Zeichen setzen, dass sie sich bei den etablierten Parteien aufgehoben fühlen, dass sie deren Politik unterstützen."

Allerdings: Trotz vieler Neuzugänge schrumpfen die großen Parteien altersbedingt immer noch. Bis auf Grüne, FDP und AfD. Die gingen im vergangenen Jahr auch in absoluten Zahlen mit einem Plus raus.