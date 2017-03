AIs Folge von Flucht und Vertreibung kamen demnach zuletzt deutlich mehr Menschen aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens als früher. Deutschland hat aber auch als globaler Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort an Anziehungskraft gewonnen.

Deutsches Grenzschild Bildrechte: dpa

Nach BIB-Angaben sind die Gründe für den Zuzug nach Deutschland sehr unterschiedlich. Während früher Gastarbeiter und Spätaussiedler den Großteil der Migranten stellten, sei es heute vielschichtiger. Der Migrationsforscher Andreas Ette erläutert: "Die Talente und Qualifikationen der Zuwanderer sind höchst heterogen, ebenso wie ihre Wanderungsmotive und ihr Rechtsstatus."



Im Jahr 2015 lebten nach offiziellen Angaben rund 9,11 Millionen Menschen mit ausländischem Pass in Deutschland. Die meisten stammen gebürtig aus der Türkei, aus Polen und aus Italien. 2,14 Millionen Menschen zogen in dem Jahr in die Bundesrepublik, knapp eine Million wanderten aus.