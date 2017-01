Denn Pfleger bekommen in Sachsen deutlich weniger Lohn als in anderen Bundesländern und wandern deshalb dahin ab, heißt es von den Kassen. Das vereinbarte Interview hat der Verband der Ersatzkassen allerdings kurzfristig wieder abgesagt. Es solle zunächst über mögliche Lösungsansätze gesprochen werden.

Auch in Sachsen-Anhalt müssen manche Pflegebedürftige höhere Eigenanteile zahlen, allerdings bei weitem nicht so wie in Sachsen. Auch die Gründe sind andere, sagt Cornelia Schulz, die Leiterin der AOK Pflegekasse: "Das kann damit zusammen hängen, dass die Verträge mit den Leistungserbringern neu geschlossen worden sind und dass hier Leistungen abgerufen worden sind, die vielleicht im vergangenen Jahr noch nicht abgerufen worden sind."

Betroffene sollten ihre Verträge überprüfen, rät Tino Sorge, der Landesvorsitzende des Sozialverbandes VDK in Sachsen-Anhalt: "Die Angehörigen und der Pflegebedürftige müssen im Zweifel sehr genau hinschauen, was ihnen wichtig ist. Das kann dazu führen, dass Leistungen, die bisher erbracht worden sind, aber für den Pflegebedürftigen nicht so wichtig waren, in andere Leistungsbereiche übertragen werden können." Rolf Müller hat das gemeinsam mit seiner Mutter gemacht und muss nun statt 250 nur noch rund 30 Euro monatlich zuzahlen.