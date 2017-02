Extremismus Schlag gegen mutmaßliche Gefährder

In Niedersachsen hat die Polizei zwei Gefährder festgenommen. Das teilte die Polizeidirektion Göttingen mit. Den Festnahmen waren Razzien in elf Objekten in Göttingen und einem in Nordhessen vorausgegangen. Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig zufolge hatten sich vor der Festnahme die Polizeierkenntnisse zu einem "möglicherweise konkret bevorstehenden terroristischen Anschlag" in den letzten Tagen so weit verdichtet, dass sich die Polizei entschlossen habe, "sehr schnell gegen die Gefährder und das engste Umfeld vorzugehen".