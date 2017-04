AfD-Parteitag | Kommentar Petry und die Fundamentalopposition

Auf dem AfD-Parteitag bewahrheitete sich für Frauke Petry die Binsenweisheit: In der Politik gibt es keine Freunde. Lange war Petry das gewinnende Gesicht der AfD. Nun ist sie nur noch das traurige. Die Partei wendete sich in Köln von ihr ab. Aber es ist auch ihre eigene Schuld. Wer sich kurz vor dem Wahlparteitag aus der Verantwortung als mögliche Spitzenkandidatin verabschiedet, ist in den Denkkategorien vieler AfD-Mitglieder eine Fahnenflüchtige.

Petrys Anträge waren Scheingefecht

Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL Bildrechte: Steffen Jaenicke Die Abgesandten der AfD-Basis wollten nicht mit Petry über die Ausrichtung der Partei als zukünftige Regierungspartei reden, auch nicht über die notwendige Abgrenzung nach Rechtsaußen. Warum auch? Diese Debatten hätten in der Öffentlichkeit leicht den Eindruck erzeugen können, die Partei sei gespalten in "Realos" und "Fundis". Sie hätte sich für oder gegen Björn Höcke entscheiden müssen und seine rechtskonservativen Ansichten. Aber es ist eine Grundlehre der Politik: Vor Wahlen geht es um die Einigkeit einer Partei, nicht um Richtungsdebatten.

Beide Anliegen Petrys wären auch Scheingefechte gewesen, denn Frauke Petry hat sich vor zwei Jahren mit Björn Höcke verbündet, um Lucke zu stürzen. Schon damals hatte er aus seiner Sicht aus der deutschen Geschichte keinen Hehl gemacht.

Wahlprogramm einer Protestpartei

Das Bundestagswahlprogramm enthält fast durchgängig Forderungen, für die es keine politischen Partner gibt, weil es in der Zuwanderungspolitik, in der Familienpolitik, beim Klimawandel, in der Europapolitik die Gegenwart ignoriert. Außerdem glaubt es mit dem Gedanken, Deutsche und Deutschland zuerst, die Welt in die entgegengesetzte Richtung drehen zu können. Das ist Fundamentalopposition. Den Entwurf, der inhaltlich kaum verändert wurde, hatte auch Frauke Petry abgesegnet. Es ist auch legitim für eine junge Partei, auf den Protest zu setzen. Das haben die Linke und die Grünen in ihren frühen Jahren auch getan. Die Basis erwartet, dass die AfD-Führung nicht jetzt schon Kompromisse anstrebt, zu denen sie mit der Zeit ihrer stärkeren Integration in politische Entscheidungsprozesse gezwungen sein wird, zum Beispiel als Stadträte in vielen Kommunen. Auch das zeigt die Geschichte der Grünen und Linken.

Petry droht Abschied auf Raten

Alice Weidel kommt aus dem Petry-Flügel, Alexander Gauland gilt als Höcke-Versteher. Bildrechte: dpa Im Wahlkampf werden nun andere Gesichter das Auftreten der AfD prägen. Jeder Auftritt der Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland wird Petrys Rolle für die Partei verblassen lassen.

Sie muss sowieso eine Babypause einlegen. Ihre Gegner sollten das auch akzeptieren. Danach will sich Petry an den Spielfeldrand stellen und schauen, wie die Partei den Wahlkampf übersteht. Aber es wäre für sie eine trügerische Hoffnung, falls das Wahlergebnis unter den hohen Erwartungen bleibt, als Retterin in der Not zurück auf die Brücke des AfD-Schiffes gerufen zu werden. So schnell wird diese Partei Frauke Petry ihren Rückzug aus der Verantwortung nicht verzeihen. Daran ändert auch der Satz von Alexander Gauland nichts: "Frauke Petry, wir brauchen Sie."