Berliner Notizen Je komplizierter, desto flacher die Erregungskurve

Je schwerer ein Missstand zu verstehen ist, desto flacher bleibt die Erregungskurve. Ein verhängnisvolles Prinzip in einer komplizierten Welt. Zwei Beispiele:

Lagerbecken für Brennelemente Bildrechte: dpa Erstens: die Brennelementesteuer. Sie sollte der Beitrag der Wirtschaft im Kampf gegen die Staatsverschuldung sein, damals unter schwarz-gelb, als noch alle sparen mussten und Merkel die Laufzeiten der AKWs verlängerte. Dann kamen Fukushima und der Ausstieg. Trotzdem fielen immerhin sechs Milliarden Euro Steuern an. Die müssen jetzt zurückgezahlt werden.

Schäuble macht weiter wie immer

Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kassiert, es war offensichtlich schlecht gemacht. Carsten Schneider (SPD) beim Versuch sich darüber aufzuregen: "Abenteuerliches Fehlverhalten, das über sieben Milliarden Euro kostet, weil die Zinsen kommen noch obendrauf und das kann man nicht so mit einem Schulterzucken hinnehmen."

Katja Kipping (Linke) Bildrechte: IMAGO Oh doch. Wolfgang Schäuble macht einfach weiter wie immer. Vom Geld, das der Bund den Atomkonzernen zurückzahlt, hätte man 3.500 Schulen in Deutschland sanieren können, rechnet Carsten Schneider noch vor.



Aber weil dieses ganze Hin und Her mit dem Atomausstieg und dieser seltsamen Steuer kaum einer begreift, bleibt die Erregungskurve flach. Was auch Katja Kipping von der Linken nicht ändern kann:

Ich finde, das ist Ausdruck echten Regierungsversagens und jetzt, glaube ich, besteht die große Aufgabe darin, sicherzustellen, dass die sechs Milliarden nicht einfach wieder an die Manager ausgeschüttet werden. Katja Kipping, Die Linke

Es müsse unbedingt verhindert werden, dass das Regierungsversagen von schwarz-gelb auf dem Rücken von Rentnern und Kindern ausgetragen wird, weil dieses Geld dann womöglich im Sozialen oder in der Familienpolitik fehle. Nur wer das verhindern soll, das weiß im Moment keiner. Wolfgang Schäuble und Angela Merkel legen eine gewisse Zurückhaltung an den Tag und reden – so viel Spaß muss sein – nur von Ihresgleichen: der schwarzen Null.

Cum-Ex-Geschäfte kosten Staatshaushalt 32 Milliarden Euro

Doch nun zum zweiten Beispiel. Es sind die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Da geht es grob gesagt darum, dass Spekulanten sich Steuern zurückerstatten ließen, die sie niemals gezahlt haben. Möglich war das durch eine Gesetzeslücke, die es, das ist der einzige Trost, seit 2012 nicht mehr gibt. Verlust für den Staatshaushalt: etwa 32 Milliarden Euro – davon hätte man in den bereits genannten 3.500 Schulen so einiges vergolden können.

Finanzminister Wolfgang Schäuble, im Amt seit 2009, hätte das alles viel früher verhindern können. Schuld ist aber keiner, findet Christian Hirte, Obmann der CDU im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss.

Es gab kein Fehlverhalten der Regierung, es gab keine gravierenden Mängel in der Umsetzung der Gesetzgebung. Christian Hirte, Obmann der CDU im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss

Kommende Woche tagt der Untersuchungsauschuss des Bundestags zu Cum-Ex. Bildrechte: dpa Es sei aber so gewesen, dass sie natürlich wahrgenommen hätten, dass es eine Reihe von Kapitalmarktteilnehmer gegeben habe, die rechtswidrig dafür gesorgt hätten, dass der Fiskus, der deutsche Steuerzahler um Geld gebracht geworden sei, sagte Christian Hirte weiter.



Sie haben es also wahrgenommen. Aber nichts dagegen getan. Kommende Woche tagt der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Thema. Aber der Missstand ist so schwer zu verstehen, dass die Erregungskurve wohl flach bleiben wird. Unverdient.