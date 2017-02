Vielen Dank, Heiko Maas, Musterknabe und Justizminister von der SPD . Und wo wir schon beim Danke sind, landen wir gleich bei Martin Schulz, dem designierten SPD-Chef und Kanzlerkandidaten. Den feiern sie im Internet inzwischen nicht als Allheilmittel, nein, es geht noch schlimmer als Gottkanzler oder auch einfach nur als "The Schulz". Das klingt reichlich albern, wirkt aber irgendwie frisch. Und der Kandidat, der wenigstens im Moment die Bundeskanzlerin in den Umfragen überrundet, ist gerührt: "Danke erstmal für diese ungeheure Unterstützung, das ist ja eine richtige Welle."

So eine richtige Welle ist auch kein Allheilmittel. Aber vielleicht hätte Kanzlerin Angela Merkel in diesen Tagen trotzdem gern eine. Stattdessen muss sie sich in der Türkei mit Präsident Erdogan abquälen. Da haben ihr Tipps vom Ober-Grünen Cem Özedemir gerade noch gefehlt: "Ich erwarte nicht von ihr, dass sie sich im Kitschpalast von Erdogan aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen irgendwo ankettet."

Da sitzt sie dann und das ist schlimm genug in Erdogans Palast auf einem protzigen Sessel unter dem goldenen Präsidentensiegel vor großen Türkeiflaggen und seufzt: "Also, ich habe darauf hingewiesen, dass gerade in einer solchen Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs die Gewaltenteilung, und vor allen Dingen die Meinungsfreiheit, weiter gewahrt sein muss." Was soll sie auch sagen, wenn da einer die Demokratie schleifen will und sie trotzdem irgendwie mit ihm zurechtkommen muss. Ihrem Gesichtsausdruck nach säße Merkel wohl überall lieber als gerade in dieser Umgebung.