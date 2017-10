Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So heißt es in der deutschen Lyrik. Ein bisschen ist das auch im Deutschen Bundestag zu spüren. Auf den langen Fluren der Bundestagsgebäude blickt man in neue, staunende Gesichter. Es gibt auch eine ganz neue Partei, die AfD, und eine ziemlich alte Partei, die FDP. Letztere hatte eine Legislatur pausiert.

Aber außer Keksen gibt es am Ende auch noch einen Termin. Am 24. Oktober tritt der neugewählte Deutsche Bundestag mit insgesamt 709 Abgeordneten zum ersten Mal zusammen. Ganz bestimmt dabei: Doktor Marcus Faber von der FDP aus der Altmark in Sachsen-Anhalt. Er ist schon in so einer Art Eingewöhnung: "Ich habe gelernt, wie der Kopierer im Bundestag funktioniert."