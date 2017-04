Im politischen Raum gibt es Töne und Zwischentöne und manchmal traut man seinen Ohren kaum. Zum Beispiel beim Marsch des Cyber-Kommandos der Bundeswehr. Das ist ein Marsch, also ein Musikstück von der Sorte, die seit Opa Hoppenstedt eigentlich niemanden mehr begeistert. Man hat es eigens für das neue Cyber-Kommando der Bundeswehr komponiert – was den Kalauer nahelegt, dass nun den Hackern der Welt wohl der Marsch geblasen werden soll. Na die werden staunen. Die neue Truppe hat übrigens auch ein blaues Barrett, ein eigenes Abzeichen und natürlich einen Chef. Generalleutnant Ludwig Leinhos. "Wir verteidigen die Freiheit Deutschlands in der Dimension Cyber und Informationsraum."

Aufholjagd nicht nur im Osten

Und das liegt wohl näher als der Hindukusch, was auch sein Gutes haben mag. Eine Oberchefin hat die neue Truppe natürlich sowieso, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. "Wir müssen aufholen, was bisher versäumt wurde und wir wollen auch mit unseren Partnern und Verbündeten auf höchstem Niveau zusammenarbeiten."

Da schlagen die Ministerpräsidenten im östlichen Teil der Republik übrigens den gleichen Ton an: endlich aufholen! Sie eilen in ein Schloss, immerhin im unvergleichlichen Muskauer Park gelegen, und warten auf Hilfe von oben bis ihnen tatsächlich die erfolgreichste Ostdeutsche des Universums, Angela Merkel, per Hubschrauber entgegen schwebt und sagt, man habe beim Bruttoinlandprodukt jetzt 73 Prozent erreicht, aber das hieße eben auch, dass noch mehr als 25 Prozent fehlen. "Das bedeutet, dass wir auch mit besonderen Maßnahmen darauf reagieren müssen."

Im Ton vergriffen

Besondere Maßnahmen um dem Osten auf die Beine zu helfen. Besondere Maßnahmen auch gegen Hasskommentare in den sozialen Netzwerken, Justizminister Heiko Maas von der SPD hat einen Gesetzentwurf dagegen, dass Leute sich so vollkommen im Ton vergreifen wie zum Beispiel gegenüber der Grünen Politikerin Renate Künast.

'Mörderin' oder 'Ihr werdet euch bald in eure Löcher verkriechen, wenn ihr es noch schafft', 'typisch für eure Scheiß-Party, einfach abschießen dieses Pack, kostet nur Steuergeld, dieses Gesindel' - damit waren Flüchtlinge gemeint. Das ist das Niveau. Renate Künast, Grüne-Bundestagsabgeordnete

Macht sich Sorgen um das Niveau in ihrer Partei: Frauke Petry. Bildrechte: dpa Sorgen wegen des Niveaus treiben auch Frauke Petry von der AFD um. Sie will sich jetzt gegen den ganz rechten "Flügel" um Björn Höcke durchsetzen und stellt die Machtfrage. "Oijoijoi, ja einmal nach rechts, einmal nach links."

So ungefähr, aber hier dirigiert sie bei einem Termin in Berlin lediglich die Fotografen, die es auf ein Profilfoto von der schwangeren Parteichefin abgesehen haben. So einfach wird das mit Höcke und Gauland wohl kaum gehen. Apropos dirigieren: Da ist er wieder, der Marsch des Cyber-Kommandos der Bundeswehr. Der beweist wenigstens eines: ob Töne oder Zwischentöne, es lohnt sich durchaus, seinen Ohren zu trauen.