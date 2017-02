Berliner Notizen Meinungen der Politiker wippen hin und her

"Menschen in Bewegung" ist der Titel des geplanten Einheitsdenkmals direkt am Berliner Stadtschloss. Das Denkmal, bei dem Menschen eine gigantische Wippe in Bewegung setzen können, soll jetzt doch gebaut werden. Das Motiv "Menschen in Bewegung" beschreibt aber auch ganz gut die Dynamik im politischen Raum, wo Menschen sich bewegen und damit auch ihre Standpunkte ändern.

Lammert und seine zwei Meinungen

Die Wippe selbst ist das schönste Beispiel. Denken wir nur an Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Als der Bundestagshaushaltsauschuss im vergangenen Jahr das Denkmal gestoppt hat, neigte Lammert noch den Skeptikern zu: "Wenn sie mich nach meiner ganz persönlichen Meinung fragen, finde ich das nachvollziehbar." Und zwar, weil er es als Hausherr des Bundestages von gewissen dort ausgestellten Kunstwerken ja selber kennt: "Alles was sich bewegt, bedient und bespielt werden kann, hat Folgekosten. Sie überbieten die Anschaffungskosten regelmäßig. Einschließlich des Risikos, dass über einen beachtlichen Zeitraum die vom Künstler gewollte Mobilität seiner eigenen Kreation als solche der erstaunten Öffentlichkeit gar nicht zur Verfügung steht."

So hat Norbert Lammert sich im vergangenen Frühjahr noch wortreich darüber gewundert, dass die Wippe überhaupt jemals ausgewählt wurde. Was ihn allerdings nicht davon abhält, sie in diesem Winter doch wieder ins Spiel zu bringen: "Ein Freiheits- und Einheitsdenkmal an einem zentralen Ort unserer Republik bleibt die noch immer ausstehende notwenige Ergänzung unserer vielfältigen Gedenklandschaft in Berlin." Lammert in Bewegung. Menschen in Bewegung. Da wollen wir die Bundeskanzlerin nicht außen vor lassen.

Auffanglager nicht mehr in Merkels Sprachschatz

Nehmen wir das heikle Thema Auffanglager für Flüchtlinge, zum Beispiel in Tunesien. Das klingt erst so: "Was die Frage von Auffanglagern betrifft, so müssen wir hier in gegenseitigem Respekt voreinander das ruhig besprechen. Welche Möglichkeiten sind da? Ich möchte den Gesprächen hier wirklich nicht vorgreifen." Da hat Angela Merkel noch Auffanglager gesagt. Ein paar Tage später trifft die Regierungschefin ihren tunesischen Amtskollegen. In der Pressekonferenz fragt eine Journalistin die Kanzlerin nach eben diesen Auffanglagern. Die Antwort von Merkel: "Das Wort, das sie genannt haben, ist nicht Teil meines Sprachschatzes."

Diskussion um Einheitsdenkmal hat Thierse angeschoben

Woran man sehen kann, wie dynamisch selbst so ein Sprachschatz in Bewegung geraten kann, zum Beispiel wenn man nochmal darüber nachgedacht hat oder die Diplomatie es erfordert. Doch kommen wir zurück zur Diskussion um das Einheitsdenkmal. Dass sie sich jetzt wieder neigt, ganz wie ihr Objekt, ist vor allem Wolfgang Thierse von der SPD zu verdanken. Der ehemalige Bundestagspräsident sowie einige Mitstreiter haben im Hintergrund so lange agitiert bis eine Mehrheit überzeugt war. Man hört bei Thierse eine gewisse Genugtuung: "Sie wissen ja: Niederlagen machen einsam, Siege werden kollektiv gefeiert." Und bei Siegesfeiern sind eben alle gern dabei. Menschen setzen sich in Bewegung. Mal aus Überzeugung, mal aus guten, mal aus weniger guten Gründen. Man kennt das. Nicht nur aus der Politik.