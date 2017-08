Berliner Notizen Der Gipfel der Frechheit

Es ist Sommer und andauernd gibt es irgendwelche Gipfel. Nur Gipfelstürmer gibt es keine. Das fängt schon bei der Bundeskanzlerin an, die sich beim Wandern in Südtirol vom G20-Gipfel erholt. Wobei sie die Gipfel der Alpen zumeist von schräg unten betrachten dürfte.

Indessen hat in Berlin ein Gipfel der Frechheit für Furore gesorgt – allerdings wohl ohne Augenzeugen. Es geschah im Tiergarten, dem weitläufigen Park ganz nah am Regierungsviertel. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer: "Die Entführung des vietnamesischen Staatsangehörigen Trin Xuan Thanh ist ein eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht."

Der ehemalige Chef eines staatlichen Ölkonzerns in Vietnam soll von bewaffneten Männern direkt in ein Auto gezerrt und ins kommunistische Mutterland verschleppt worden sein. Das ist ein dicker Hund. "Als Konsequenz aus diesem völlig inakzeptablen Vorgang werden wir den offiziellen Vertreter der vietnamesischen Nachrichtendienste an der Botschaft der Volksrepublik Vietnam unverzüglich zur Persona non grata erklären", so Schäfer.