Berliner Notizen Von Gunst und Missgunst

Ein ewiges Auf und Ab von Gunst und Missgunst. So könnte man Politik auch beschreiben. Wobei oft genug die Gunst mehr bei den Wählern und die Missgunst mehr unter Parteifreunden zu Hause ist. Wird dann die Missgunst in der eigenen Truppe allzu offensichtlich, sinkt die Partei auch in der Wählergunst. Beispiel: Angela Merkel und ihre schwächelnden Umfragewerte der letzten Monate.

Doch jetzt steuert die Union um, von Missgunst auf Lob. Allen voran Horst Seehofer von der CSU, neulich nach dem Koalitionsgipfel: "Die Kanzlerin war Chefin im Ring und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und so stelle ich mir die Führung eines so großen und starken Landes wie Deutschland vor."

"Setzt Euch bitte wieder hin"

Die neue Harmonie in der Union scheint zu wirken: So überwinden CDU und CSU das Kurzzeithoch der Sozialdemokraten und liegen laut Deutschlandtrend in der Gunst der Wähler fünf Prozentpunkte vor der SPD. Das ist ärgerlich für Martin Schulz, den neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten.

"Setzt Euch bitte wieder hin", sagte er noch nach all dem Jubel um ihn und sein 100-Prozent-Parteitags-Ergebnis. Nach dem aktuellen Deutschlandtrend muss er sich vielleicht selbst erst einmal setzen.

Einer, der viel tiefere Täler in der Wählergunst hinter sich hat und dem man über Missgunst der eigenen Leute wohl auch wenig Neues erzählen kann, ist Sigmar Gabriel: Ungeliebt und glücklos als Parteichef, da konnte er sich auf den Kopf stellen. Und jetzt? Wiegt Sigmar Gabriel nur noch die Hälfte, ist drittbeliebtester Politiker der Nation und als Außenminister äußert er sich sogar zum Thema Türkei diplomatisch: "Die Türkei bleibt unser Nachbar, ist ein komplizierter Nachbar und wir müssen alle Chancen nutzen, die Türkei auf einem demokratischen Pfad zu halten."

Ab ins Tiefkühlfach

Nach dem in jeder Hinsicht verunglückten Referendum zur Einführung des Präsidialsystems unter Erdogan drückt Cem Özdemir von den Grünen sich so aus:

Die Beitrittsverhandlungen liegen auf Eis und da bleiben sie. Wir können sie ganz hinten in den Schrank schieben, ins Tiefkühlfach. Cem Özdemir, Grüne

Da würde Özdemir vielleicht auch gern die Deutschland-Trend Ergebnisse seiner Partei einfrieren: Immerhin liegt sie aktuell noch bei sieben Prozent, also immerhin über der Fünf-Prozent Hürde.

Ach, und wo wir schon mal bei Kälte sind: Auch Frauke Petry von der AfD hat sich zu Wort gemeldet. Sie kann sogar vorrechnen, wie die Missgunst der Parteifreunde der Wählergunst schadet, und beklagt: "Unser seit 2015 drastisch gesunkenes Wählerpotential – 2015 lag dieses Potential noch bei bis zu dreißig Prozent. Seit Herbst 2015 sinkt es kontinuierlich auf aktuell noch vierzehn Prozent."

Der Deutschlandtrend sieht die AFD gegenwärtig bei 10 Prozent – noch vor der Linken, den Grünen und der FDP. Was das alles für die Bundestagswahl heißt? Weiß kein Mensch. Denn das Auf und Ab der Missgunst in den eigenen Reihen und das Auf und Ab in der Gunst der Wähler – sie hängen nicht nur zusammen, sie sind auch unberechenbar. Insofern bleibt das Wahljahr 2017 interessant.