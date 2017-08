Berliner Notizen Die Politik und die Hipster

Die Hipster in Berlin kommen aus Madrid, Melbourne oder Meiningen. Sie sind jung, meistens männlich, auch wenn sie sich eher androgyn geben, tragen Bärte, die sie in speziellen Geschäften stutzen lassen, bevorzugen Kaffee, den es nicht bei Tchibo, und Schuhe, die es nicht bei Salamander gibt. Außerdem tragen sie steile Haarschnitte oder was sie dafür halten. Sie wollen anders sein als die graue Masse. Außenstehenden erscheint es trotzdem so, als sähen sie irgendwie alle gleich aus.

In Berlin sieht man Hipster an jeder Ecke, allerdings hat die Bezeichnung sich noch nicht überall herumgesprochen: "Wer, wer, welche jetzt, wie heißen die Kollegen? Hipster? Is mir hier noch jar nich so uffjefallen, ehrlich", sagt stellvertretend ein Berliner.



Aber dem CDU-Politiker Jens Spahn sind die Hipster aus aller Herren Länder aufgefallen. Und zwar unangenehm, weil sie sich bevorzugt auf Englisch verständigen. Jens Spahn ist ein ehrgeiziger Konservativer aus dem Münsterland, der sich nicht so anmerken lässt, dass er noch unter vierzig ist. Seine Kritik formulierte er so:

Was ich gesagt habe, ist, dass ich, wenn ich in Berlin bin, was ja glaube ich noch die deutsche Hauptstadt ist, in einem Restaurant bin und da wird penetrant, zur Begrüßung, bei der Aufnahme der Bestellung und überhaupt nur englisch geredet, das ist ne Haltung, die mir auf den Zwirn geht. Jens Spahn, CDU

Ganz ehrlich: das geht in Berlin vielen auf den Zwirn. Einerseits. Andererseits sind wir vielleicht auch selber schuld, dass die Hipster von überall über uns gekommen sind: Wir haben dem eisernen Vorhang mit leichter Hand den Rest gegeben. Nachdem uns jahrzehntelang keiner leiden konnte, sind wir plötzlich diplomatisch und nett. Wir haben eine Regierungschefin, die niemals jemanden beschimpft. Wir exportieren den Rest der Welt in Grund und Boden. Wir geben im Süden des Kontinents den Banken eine Perspektive anstatt der Jugend. Da brauchen wir uns doch nicht zu wundern, wenn am Ende Leute hierher kommen und bei uns ihr Glück suchen.

Christian Lindner passt zur Generation Hipster

Einer von ihnen hängt übrigens im Moment an jeder dritten Straßenlaterne. Es ist Christian Lindner von der FDP. Er sagt zum Beispiel: "Weil wir den einzelnen groß und zum Architekten seines Lebens machen wollen, deshalb streben wir die weltbeste Bildung an."



Weil Christian Lindner den einzelnen groß machen will, hat er einfach mal mit sich selbst angefangen. Das passt zur Generation Hipster, die ohne einen leicht übersteigerten Narzissmus wohl kaum so viel Wert auf Äußerlichkeiten legen würde.

Einfach eine Tüte über den Kopf

Diese Äußerlichkeiten allerdings – also klobige Brillen, ausgefallene Bärte und affige Hütchen könnten noch zum Problem werden. Zum Beispiel am Berliner Bahnhof Südkreuz, wo Polizisten gegenwärtig versuchsweise die Videoüberwachung zur Gesichtserkennung nutzen. Die Schwächen der Technik erklärt die Polizei so:

Je mehr vom Gesicht abgedeckt wird, desto schlechter wird die Erkennungsquote. Klar, wenn sich jemand eine Tüte über den Kopf zieht, dann ist er durch das System nicht mehr zu erkennen, das ist, glaube ich, selbstredend. Polizei

Das mit der Tüte übrigens hat sich bis zu den Hipstern in Berlin noch nicht herumgesprochen – schade.

Am Schluss sei ein Hinweis erlaubt. Es gibt etwas, dass die Hipster mit den hinlänglich bekannten deutschen Spießern gemeinsam haben: sie sind zwar überall, aber keiner will dazugehören. Es sind immer die anderen.