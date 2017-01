Die Gegenwart ist ein schmaler Grat zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das ist bekannt. Aber manchmal wird es besonders deutlich. Zum Beispiel, wenn die einen gehen und die anderen kommen. Fangen wir also mit einem Abschied an. Goodbye Joachim Gauck. Der Bundespräsident und seine letzte Rede im Amt. Wie immer ging es um Freiheit und Demokratie: "So entschieden wie wertetreu geben wir eine tiefe in uns gewachsene Überzeugung weiter. Das, was wir geschaffen haben und was uns am Herzen liegt, werden wir bewahren, entwickeln und verteidigen."