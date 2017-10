Berliner Notizen Wenn aus Gegnern Koalitionäre werden

Zum Beispiel, indem man gegensätzliche Meinungen zwischen Gelben und Grünen jetzt ganz anders nennt, so wie Beer: "Es hatte eine größere, ich sage mal, programmatische Lebendigkeit." So werden selbst harte Brocken weich. CSU-Chef Horst Seehofer: "Diese Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden, die Polarisierung zu überwinden durch gute Politik. Das waren schon vernünftige Diskussionen. Ausnahmslos."