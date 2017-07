Berliner Notizen Politiker und ihre gute Kinderstube

Aber das stimmt nicht. Auch Trump will mal was richtig machen! Sein Plan: Höflich und weltgewandt auftreten beim Antrittsbesuch in Paris, charmant sein. Wer will das nicht in Frankreich? Trump geht also zur Gattin des Gastgebers, Brigitte Macron, sagt: "Sie sind aber gut in Form!", dreht sich dann zu Emmanuel Macron und setzt noch eins drauf: "Sie ist so gut in Form, körperlich, wunderschön!". Das klingt, als rede der Preisrichter mit dem Bauern über die prämierte Kuh. Nicht gelungen, das Kompliment. Gerade, wenn sich einer besonders anstrengt, kann das in die Hose gehen.